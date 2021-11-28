حظك اليوم برج الأسد الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يتمتع بشخصية قوية ومسيطرة، كما أنه يفضل اقتناء الهدايا الثمينة ومنح الأخرى للأصدقاء والمقربين، ولديه قدرة كبيرة على السعي وراء أهدافه وأحلامه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي المال وعليك اليوم ألا تتعلق بما ليس له فائدة ولا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية والمالية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

المريخ في وضع معاكس، ومن المهم ألا تتسرع في كلامك وردودك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.