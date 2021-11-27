حظك اليوم برج الجدي السبت 27-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يحبّ رجل برج الجدي أن يكون من أنجح الناس، وهذا يرجع إلى طموحه العالي، فهو يحبّ أن يري الآخرين أنّه قادر على إتمام عمله بأحسن صورة ممكنة، بالإضافة إلى توقّعه الأفضل من نفسه على الدوام، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب، ويجعلك أكثر استعدادا للتطور، وأكثر ميلا للمغامرة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

فينوس والمريخ داعمان ويعملان لصالحك ويمدانك بروح تفاؤل.

من أبرز مشاهير برج الجدي المطرب خالد سليم ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.