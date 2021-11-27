حظك اليوم برج العذراء السبت 27-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء لديه شخصية دقيقة، كما أنه يبعد عن العشوائية ويفضل الحياة المنظمة بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تكون أكثر إقناعا، وإصابة لأهدافك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر في برج العذراء وقد يمنحك مظهرا ساحرا، ويمدك بطاقة كبيرة.. تعتني بنفسك وتنشر أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.