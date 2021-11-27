حظك اليوم برج الحوت السبت 27-11-2021 مهنيا وعاطفيا

تفضل أنثى برج الحوت، أن تبقى على تواصل دائم مع الأشخاص الذين تحبهم أو من تهتم بهم، سواء أكان ذلك بالاتصالات الصوتية، أو الرسائل القصيرة، فهي لا تفوت أي فرصة للتواصل معهم، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تركز اليوم في كل سلوك تقوم به وابتعد عن المخاطرة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تقاوم الهموم التي قد تفسد علاقتك بشريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.