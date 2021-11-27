حظك اليوم برج الدلو السبت 27-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الدلو قدرات فكرية عميقة، ولديه طرقا مميزة في التفكير والتحليل تجعل شخصيته فريدة، ويتمكن من جذب الأصدقاء أينما ذهب، لأنه يتمتع بالكثير من اللطف، كما يتميز بحبه للاستماع إلى الناس؛ وذلك لأنه يحب تقديم المساعدة وإعطاء النصائح المفيدة لهم، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في منزلك الثامن يساعدك على اكتشاف أمور خافية وتخطط جيدا للمستقبل والوقت مناسب لتحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

يمكنك اليوم أن تحقق مزيدا من الاقتراب ممن تحب والوقت مناسب لإصلاح الأمور.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.