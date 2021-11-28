حظك اليوم برج العذراء الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يفضل مولود برج العذراء الابتعاد عن العشوائية ويفضل الحياة المنظمة بشكل كبير، كونه يملك شخصية دقيقة ومرتبة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في برجك يدفعك اليوم لعرض أفكار مثيرة وشيقة وتنفتح على آفاق جديدة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

الوضع الفلكي يحيطك اليوم بهالة من السحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.