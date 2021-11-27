حظك اليوم برج القوس السبت 27-11-2021 مهنيا وعاطفيا

تعتمد شخصيات برج القوس على الإرادة القوية، كما أنه مغامر جدا، يحب السفر والاستكشاف منفردا، كما يحب أيضا استكشاف الأعمال الداخلية لعقولهم، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في وضع ضاغط وعليك اليوم أن تكون دقيقا في عملك وأقوالك ولا تتسرع في خطواتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

اليوم حاول أن تقاوم الشك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة زكي ويوافق تاريخ ميلادها 12 ديسمبر.