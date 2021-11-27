أول رد من التعليم على إغلاق المدارس في حالة انتشار متحور كورونا الجديد

علق مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على إغلاق المدارس في حالة انتشار متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، قائلاً: «مفيش الكلام ده»، مؤكدًا أن قرار تعليق الدراسة يعود للمختصين في هذا الشأن واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، موضحاً أن الدراسة منتظمة في جميع المدارس مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا، مثل استمرار عمليات التعقيم والتطهير وإلزام الطلاب المسموح لهم بارتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها أثناء اليوم الدراسي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا صحة لما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المدارس في الوقت الحالي، متابعًا أن الدراسة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، وهناك تنسيق كامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

حالات غلق المدارس بسبب فيروس كورونا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات غلق المدارس بسبب فيروس كورونا في السطور التالية:

- يتم غلق المدرسة لمدة 14 يوماً في حالة غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين؛ نظراً لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

- يتم غلق مجمع المدارس لمدة 14 يوماً في حالة غلق مدرسة متواجدة بمجمع مدارس وظهور حالات أخرى مصابة بفيروس كورونا في عدة مدارس بنفس المجمع.

- يتم غلق الفصل لمدة 14 يوماً في حال حدوث أكثر من حالة مصابة بفيروس كورونا ومؤكدة من نفس الفصل.

- يتم غلق مدارس المحافظة كاملة لمدة 14 يوماً في حالة صدور توصيات من لجنة إدارة الأزمات بعد متابعة الوضع الوبائي.

- يتم غلق المدارس في القرية أو المدينة عند فرض حجر صحي على القرية أو المدينة.

تعرف على القواعد المنظمة لحالات العزل المنزلي

تعرف على القواعد المنظمة لحالات العزل المنزلي وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بيان لها:

- قيام الطبيب المعالج بوصف العلاج وشرحه للمريض.

- تقوم الممرضة باستكمال البيانات المتاحة بكارت المتابعة المنزلي.

- إرسال الكارت المنزلي لمكتب مدير عيادة التأمين أو مدير المستشفى.

- يتم إرسال الكارت لمدير الإدارة الصحية والتأكد من إدخال بيانات الحالة على البرنامج الإلكتروني.

- تسليم الطالب المريض نسخة من إرشادات العزل المنزلي.