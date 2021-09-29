التعليم: منع استخدام الكمامة للأطفال أقل من المرحلة الإعدادية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى، وسيتم تعميمها على جميع الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي الجديد والذي يبدأ يوم 9 أكتوبر المقبل، طبقًا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقًا ومعتمدة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التعليم تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

موانع استخدام الكمامة لطلاب المدارس

وأعلنت وزارة التعليم تعليمات كيفية وموانع استخدام الكمامات للطلاب بالمدارس وهي كالتالي:-

- التباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين مع التهوية الجيدة هو الأساسي.

- في حالة تعذر التباعد الجسدي يجب ألا تقل مسافة التباعد عن متر مع ارتداء الكمامة الجراحية أو القماشية من مصدر موثوق.

- يمنع استخدام الكمامة للأطفال أقل من المرحلة الإعدادية.

- عند وجود صعوبة أو ضيق التنفس.

- في حالة ما إذا كان الشخص لا يستطيع أن يزيل الكمامة بنفسه ويحتاج لمساعدة الآخرين.

عدم قيام الطلاب بأنشطة رياضية شديدة التلامس

وبالنسبة للأنشطة الرياضية والمدرسية، قالت وزارة التعليم إنه يتم تخيير المسؤولين بأن تتم الأنشطة الرياضية برياضات بدون تلامس، وفي حال القيام بأنشطة رياضية متوسطة التلامس، يتم تطبيق صارم لكافة إجراءات مكافحة انتقال العدوى قبل وأثناء وبعد النشاط الرياضي، كما تكون إدارة المدرسـة ومسؤول النشاط الرياضـي عليهم المسئولية عن الإشراف الكامل على صحة الإجراءات، ووفقًا لكافة التوصيات في هذا الشأن ويفضل عدم قيام الطلاب بأنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر.