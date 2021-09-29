«التعليم» تكشف عن إجراءات غلق المدارس في حالة ظهور أعراض كورونا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراء الوقائي للتعامل مع حالات كورونا بالمدارس، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.

التعليم تُعلن حالات غلق المدارس في حال الإصابة بكورونا

وترصد «الوطن» في السطور التالية الإجراء الوقائي للتعامل مع حالات كورونا كما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بيان لها.

- في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة من نفس الفصل خلال أسبوعين يتم غلق الفصل لمدة 28 يومًا، وذلك بقرار من الإدارة الصحية وتنفذه الإدارة التعليمية والإدارة الصحية،

- في حالة غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين يتم غلق المدرسة كاملة لمدة 28 يومًا، وذلك بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية الصحة والسكان بالمحافظة وينفذ القرار الإدارة التعليمية والإدارة الصحية.

تعرف على موقف فرض حجر صحي على المدارس بالقرى

- في حالة غلق مدرسة متواجدة بمجمع مدارس وظهور حالات أخرى في عده مدارس بنفس المجمع يتم غلق مجمع المدارس لمدة 28 يومًا بقرار من مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة وتنفذ القرار الإدارة التعليمية والإدارة الصحية.

- عند فرض حجر صحي على القرية أو المدينة يتم غلق المدارس في القرية أو المدينة لحين انتهاء الحجر الصحي المفروض، وذلك بقرار من المحافظ وتنفذه الإدارة التعليمية والإدارة الصحية.

- في حالة صدور توصيات من لجنة إدارة الأزمات بعد متابعة الوضع الوبائي بأي محافظة يتم غلق مدارس المحافظة جميعها، لمدة 28 يوماً كحد أدنى وتمد حسب توصيات اللجنة، وذلك بقرار من المحافظ وتنفذه مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم.