نوة المكنسة تتسبب في انهيار جزئي لـ3 عقارات بالإسكندرية.. «صور»

ما زالت توابع نوة المكنسة مستمرة على الإسكندرية، حيث أسفرت حتى الآن عن انهيار 3 عقارات جزئيًا بعد تشبعهم بالمياه الكثيفة التي هطلت خلال الأيام الماضية، دون وقوع أي إصابات، لتنضم تلك العقارات ضمن العقارات الأخرى التي شهدت سقوط جزئي أيضاً خلال النوة الأخيرة.

انهيار أجزاء من عقار في حي الجمرك بالإسكندرية

انهارت اليوم أجزاء من عقار غير مأهول بالسكان، مكون من 3 طوابق بمنطقة المنشية غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة، وهو العقار الكائن أمام رقم 25 شارع سيدي شحاتة متفرع من سوق السمك القديم بمنطقة المنشية، وانتقل مسئولو الحي إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن العقار قديم وغير مأهول بالسكان، ومكون من أرضي وطابقين علويين، وسقوط أجزاء كبيرة منه.

انهيار عقار غير مأهول بالسكان في الإسكندرية

وجاء الانهيار الثاني في عقار قديم مكون من دور أرضي ودورين نصفها سقط في شارع بن ظريف متفرع من شارع عرفان في الرصافة محرم بك، دون إصابات بسبب فراغ العقار من السكان.

انهيار بلكونة في منطقة العصافرة

تمثل الانهيار الثالث في منطقة العصافرة قبلي شارع 45 تابع لحي منتزة ثان، حيث انهارت بلكونة في العقار المكون من 4 طوابق، وذلك كنتاج عن الأمطار الأخيرة الغزيرة حيث تم سقوط وانهيار البلكونة فيما أجرى سكان العقار محضر من أجل إزالة الخطورة الداهمة من قبل الحي.