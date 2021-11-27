بالأسماء.. حركة تغييرات الوحدات والمناطق الصحية في الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حركة تغييرات جديدة للوحدات والمناطق الصحية، وذلك بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، بإصدار قانون نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

تيسير المناصب الصحية لمدة 3 أشهر

وترصد «الوطن»، أسماء حركة تغييرات الوحدات والمناطق الصحية في الإسكندرية، وفقاً لقرار المحافظ رقم 442 لسنة 2021، وتضمن تكليف مجموعة من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والإدارات التابعة لها بتسيير الأعمال فى المناصب الجديدة، على أن يكون ذلك لمدة ثلاثة أشهر.

أسماء حركة الصحة في الإسكندرية

وتقرر تكليف محمد عبدالمجيد خلف، مدير منطقة الجمرك الطبية، بمنصب مدير عام منطقة غرب الطبية، بينما تم تكليف أمنية أحمد جلال، بمنصب مدير منطقة وسط الطبية، ونهال إبراهيم محمد عبدالرازق، بمنصب مدير عام منطقة العامرية الطبية، وناهد هرفي القمص أفلاديوس أرمانيوس، بمنصب مدير إدارة برج العرب الصحية، ونهى صبري عبدالحليم، بمنصب مدير عام لمنطقة شرق الطبية، وإيهاب عمر محمد موسى، بمنصب مدير عام منطقة العجمي الطبية، وتكليف إسراء أحمد أحمد زيدان، بمنصب مدير الطب الوقائي بمنطقة الجمرك الطبية.

تأجيل نظر محاكمة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وآخرين

جدير بالذكر أن المحكمة التأديبية في الإسكندرية، قررت تأجيل نظر محاكمة الدكتور «س. ال»، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وآخرين، في الاتهامات المنسوبة لهم بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل، وذلك بعدما قدمت النيابة الإدارية إلى هيئة المحكمة مستندات جديدة بشأن القضية المتهم فيها وكيل الصحة وآخرين بالإساءة في استخدام السلطة والمنصب.