«برلمانية الوفد»: مصر أبهرت العالم بالحفل الأسطوري لـ«طريق الكباش»

أكد محيي بدراوي، مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مصر أبهرت العالم بالحفل الأسطوري الضخم لمشروع «طريق الكباش» والنجاح الكبير برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدأ أن هذا الاحتفال الأسطوري جسَّد عظمة القدماء المصريين، وحكى تاريخًا عظيمًا من حياة المصريين القدماء، حيث تم إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد على 3 آلاف عام يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك على امتداد نحو 2700 متر.

الأقصر أشرقت على العالم في ثوبها الجديد

وقال محيي بدراوي إن مدينة الأقصر أشرقت على العالم في ثوبها الجديد احتفالاً بالحدث العالمي الضخم لافتتاح طريق المواكب الكبري المعروف بطريق الكباش الفرعوني، في احتفالية كبرى ومواكب ضخمة وفعاليات تتوزع على عدد من المواقع الأثرية والسياحية بالمدينة، مضيفة أن هذا الاحتفال سيجعل من مدينة الأقصر أكبر متحف مفتوح بالعالم، مضيفة أنه في الوقت الحالي قبل الاحتفالية يوجد إقبال كبير من الزائرين منبهرين بالطريق وبالأعمال التى تمت به.