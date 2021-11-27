قوافل جامعة طنطا الطبية تقدم خدماتها العلاجية بالمجان لـ1156 مواطنا

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى قرية كفر العرب بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة.

جامعة طنطا تعلن تدشين قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» إلى قرية كفر العرب

أوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، في بيان، أن القافلة تأتي استمرارًا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع بهدف خدمة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال الاستفادة من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.

إقبال كثيف من الأهالي

وقال الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت إقبالا كثيفًا من الأهالي حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف علاج بالمجان لـ1156 مواطنًا من أهالي القرية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، إن هذه القوافل تأتي استكمالاً لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية.

تحويل 41 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة

وصرح الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 41 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة في تخصصات الصدر والباطنة والقلب والجراحة والرمد والعظام والمسالك.

شارك في القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.