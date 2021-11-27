ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية دون ترخيص بالإسكندرية: يتلاعب في الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، عدة حملات في المحافظة لتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية ومنعًا للغش التجاري، وأسفرت عن ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية دون ترخيص.

ضبط مصنع دون ترخيص غرب الإسكندرية

قامت إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة وإشراف ريهام عبدالقادر، رئيس الرقابة ومحمد الشافعي، مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة التي أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة مواد غذائية بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية دون ترخيص من الجهات المختصة.

التلاعب في صلاحية المنتجات

كما تبين قيام المصنع بالتلاعب في الصلاحية عن طريق إعادة قيامه بالتعبئة من الأجولة بتاريخ لاحق عن تاريخه الأصلي للأجولة وحيازة سلع غذائية دون الفواتير الدالة على مصدرها.

وتم التحفظ على المضبوطات المتمثلة في 18 جوال بلح بالنوى زنة الواحد 55 كجم دون بيانات ويوجد به سوس وحشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمي بإجمالي 990 كجم، و30 جوال ملح صخري زنة الجوال الواحد 25 كجم بإجمالي 750 كجم، وعدد 20 باكت ملحفي 20 كيس بحجم 300 جرام بإجمالي 120 كجم.

كما تم ضبط عدد 30 باكت أرز في 20 كيس زنة كيلو بإجمالي 300 كجم، و20 جوال أرز زنة الجوال الواحد 25 كجم بإجمالي 500 كيلو جرام.

كم تم تحرير المحاضر الآتية: 12 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و5 محاضر لعدم إعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات للعرض على النيابة.