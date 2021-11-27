الدول التي سجلت حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد.. أبرزها بريطانيا

تشهد دول العالم إجراءات جديد تشبه ما تم اتخاذه، إثر ظهور فيروس كورونا، لأول مرة قبل عامين، بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، والدول التي سجلت حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد، هي جنوب إفريقيا وبريطانيا وألمانيا ودول أخرى فيما تشهد دول العالم ترقب للأوضاع بعد ظهور متحور كورونا الجديد.

اكتشاف حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد في بريطانيا

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم السبت، تسجيل حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون».

وأكد وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، ثبوت إصابة شخصين بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» في بلدة تشيلمسفورد، جنوب شرقي البلاد، وفي مقاطعة نوتنغهامشير بوسط البلاد، مشيرا إلى أن الحالتين مرتبطتين وتتعلقان بالسفر من جنوب إفريقيا وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

والخميس الماضي، جرى اكتشاف إصابات بمتحور جديد من فيروس كورونا في جمهورية جنوب أفريقيا، وأعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا عن تسجيل 50 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وانتشر متحور كورونا الجديد بسرعة عبر جنوب أفريقيا منذ أن حدد لأول مرة في بوتسوانا في أوائل نوفمبر الجاري.

وسجلت بلجيكا أول حالة إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، أمس الجمعة، وأوضح وزير الصحة البلجيكي، فرانك فاندنبروك، تشخيص السلالة الجديدة لدى مسافر لم يخضع للتطعيم وصل إلى البلاد من الخارج.

ألمانيا: المتحور الجديد وصل البلاد على الأرجح

وفي ألمانيا قال كاي كلوسه، وزير الصحة في ولاية هيسن، التي تضم فرانكفورت، في تغريدة على «تويتر»، إنه تم اكتشاف «عدة طفرات نموذجية لأوميكرون» ليلة الجمعة لدى مسافر عائد من جنوب فريقيا تم عزله في المنزل، ولم يكتمل تسلسل الاختبار بعد.

كما جرى اكتشاف المتحور الجديد بكورونا في إسرائيل، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الجمعة، أنه جرى التعرف على الإصابة بالمتحور الجديد لدى إسرائيلي عاد من ملاوي، مشيرة إلى إنها تراقب شخصين آخرين يشتبه في إصابتهما، فيما تم تاكيد حالتي إصابة بالمتحور الجديد في هونج كونج وفقا لـ«روسيا اليوم».

هولندا تجري فحوصات للكشف عن المتحور الجديد

وتجري السلطات الهولندية فحوصا للكشف عن المتحور الجديد بعد ثبوت إصابة 61 راكبا قادمين على متن رحلتين قادمتين من جنوب أفريقيا بفيروس «كوفيد-19».

ووصفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد، بأنه مثير للقلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات وبعض الأدلة المبكرة على أنه يحمل درجة أعلى من العدوى مقارنة بالمتحورات الأخرى.