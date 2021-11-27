كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 وآليات عقدها، موضحا أن الامتحانات ستُعقد في 15 يناير المقبل، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسيتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، من خلال تعقيم جميع اللجان الامتحانية بشكل مستمر قبل وبعد الامتحانات.

وأضاف «شوقي»، في بيان له، أنه تم توفير منصات تعليمية مختلفة قبل امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 يمكن للطلاب الاستفادة منها والاستماع لشرح المقرر الدراسي مثل بنك المعرفة المصري، وقناة «مدرستنا» و«منصة البث المباشر»، موضحا أن الوزارة، حريصة على توفير كافة المقررات الدراسية إلكترونيا على موقعها الإلكتروني.

آليات عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022

وعن آليات عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات ستعقد مثلما كانت عليه قبل جائحة كورونا، موضحا أن الامتحانات تعقد ورقيا في لجان مؤمنة جيدا على مستوى المديريات التعليمية وبالتنسيق مع الإدارات، مؤكدا أن الوزارة ستتابع عقد الامتحانات على مستوى الجمهورية للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية.

«شوقي» يوجه رسالة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس

وفي سياق منفصل، حث الدكتور طارق شوقي، الباحثين والطلاب في مختلف الصفوف والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، بضرورة الاستفادة والوصول للبرمجيات الحسابية Mathematica مجاناً، والذي يعد آلة حاسبة فائقة ولغة ترميز لكل مواد الرياضيات والعلوم والهندسة، حوالي خمسة آلاف وظيفة تتيح كل شئ بدءاً من حل المعادلات إلى التصور ثلاثي الأبعاد للبيانات والوظائف إلى التعلم الآلي إلى إنشاء التطبيقات، موضحاص في تصريبحات له على صفحته الشخصية علىلا موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنه يمكن معرفة عن Mathematica من Wolfram من خلال موقع بنك المعرفة المصري.