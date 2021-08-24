نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021 الدور الثاني جميع المحافظات

أعلنت المديريات التعليمية في المحافظات، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الدور الثاني، للطلاب الذين خاضوا الامتحانات في الدور الثاني بالشهادة الإعدادية ممن رسبوا في مادة أو أثنتين، الأسابيع الماضية، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق والرفع، حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بتنسيق التعليم الثانوي العام والتعليم الفني بمختلف اقسامه بحسب درجات القبول المعلنة مسبقا.

وتنشر «الوطن» رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الدور الثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنــا، كخدمة يقدمها الموقع للطلاب وأولياء أمورهم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الدور الثاني بمحافظة الدقهلية

بنسبة نجاح 100%، اعتمد الدكتور، أيمن مختار، محافظ الدقهلية، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الدور الثاني محافظة الدقهلية، وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم بمناسبة النجاح في الدور الثاني، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة القادمة من التعليم الثانوي، كما وجه الشكر لمديرية التربية والتعليم في المحافظة على جهودهم واجتهادهم في الانتهاء من العام الدراسي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الدور الثاني بمحافظة الغربية

وأعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الدور الثاني في محافظة الغربية، بنسبة نجاح 100%، حيث بلغ عدد الطلاب الذين دخلوا امتحانات الدور الثاني، 17765 طالبًا وطالبة، وهنأ المحافظ الطلاب على نجاحهم .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الدور الثاني بمحافظة الأقصر

واعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الدور الثاني في محافظة الأقصر، بنسبة نجاح 100%، مضيفا أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية العامة، 3951 طالباً ، حضر منهم 3837 طالب وطالبة ، بينما تغيب 114 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3540 طالباً، بينما رسب 411 طالب وطالبة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الدور الثاني بمحافظة دمياط

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أمس، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الدور الثاني بنسبة نجاح 96%، وأكد الدكتور عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 2021 للدورين الأول والثانى بلغت 99.24٪، و 90.6٪ .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الدور الثاني بمحافظ القاهرة ومحافظة الجيزة

وبحسب بيانات مديريتي التربية والتعليم في محافظتي القاهر والجيزة من المرجح إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 في القاهرة والجيزة في الأول من شهر سبتمبر المقبل أي بعد أسبوع، وهو نفس الحال في المحافظات التي لم تعلن عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني في المنيا وقنا والإسكندرية وغيرها .