خبير: التقنيات الحديثة لها دور مهم في التحول الرقمي لصناعة العقارات

قال محمود داوود، خبير التحول الرقمي، إن تطبيق التقنيات الحديثة يلعب دورًا أساسيًا في التحول الرقمي لصناعة العقارات، كما أن التسويق الإلكتروني الفعال بالإضافة إلى توافر البيانات التحليلية الكاملة سيساهم في الوصول إلى شريحة العملاء المستهدفة، مشددًا على ضرورة تعزيز التصدير العقاري وذلك يتطلب التعاون بين كلٍ من الحكومة والمطورين العقاريين من خلال إصدار التشريعات الخاصة بالبيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والعقود الذكية.

على شركات التطوير العقاري إنشاء بنية تحتية قوية في مشروعاتها

وشدد «داوود»، خلال حواره في برنامج «وطن رقمي»، على قناة «الحدث اليوم»، على ضرورة توفير شركات التطوير العقاري البنية التحتية القوية في مشروعاتها وتوفير المنتج العقاري الذكي والمناخ الاستثماري، مؤكدًا أن كل ذلك سيترتب عليه زيادة المبيعات المحلية والدولية، فيما قال إسماعيل الوسيمي، خبير العقارات، إن من أولويات السوق العقارية في المرحلة الراهنة وضع خطة لزيادة الطلب على العقار؛ من خلال زيادة عمليات العرض والطلب على العقارات.

تأسيس اتحاد المطورين العقاريين

وأوضح «الوسيمي»، أن التركيز سيكون على محورين مهمين في تلك المرحلة، هما تأسيس اتحاد المطورين العقاريين، والثاني تصدير العقار، مؤكدًا أن اتحاد المطورين المرتقب سيساعد على حماية الصناعة عن طريق توفير المفهوم العلمي والخبرة المالية والخبرة بالصناعة؛ وتشجيع دخول صغار المطورين تحت مظلة منظمة، متابعًا: «الاتحاد سيعمل على تصنيف المطورين، وفئاتهم، طبقا لسابقة الأعمال وتحديد مساحة الأراضي الأنسب لكل منهم، ووضع الضمانات المقابلة لمساحات الأرض التي يستطيعون الحصول عليها».