محافظ الغريبة يترأس اجتماعا لمناقشة ملفي استئناف أعمال البناء والرصف

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعاً بديوان عام المحافظة لمناقشة ملفي استئناف أعمال البناء والرصف، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

موقف طلبات استئناف تراخيص أعمال البناء

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف طلبات استئناف تراخيص أعمال البناء وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء باقتصار تعامل المواطن مع المركز التكنولوجي حتى يتسنى له إنهاء كافة الإجراءات من خلال المركز فقط دون اللجوء إلى عدة جهات.

موقف أعمال الرصف في حي أول وثان المحلة

كما ناقش المحافظ موقف أعمال الرصف في «حي أول وثان المحلة ومركز المحلة»، بحضور العميد حسام ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية موجهاً بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.