حظك اليوم برج الميزان الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعد برج الميزان من الأبراج الهوائية، ويتميز أصحاب ذلك بالبرج بالذكاء الشديد، والاتزان، ويميل أصحاب برج الميزان إلى العلاقات العاطفية من الأبراج التي تميل للسلام في العلاقات، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة، وعليك أن تبتعد عن المغامرة وأن تنظم جهودك، وأن تحافظ على سلامتك وصحتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

يدعوك الفلك للتمهل ولدراسة كل كلمة وكل تصرف قبل أن تقدم عليه، ولا تتحدث عن أخبارك وخططك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.