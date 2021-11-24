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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 24-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:01 ص | الأربعاء 24 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يميل برج الميزان إلى الحلول الوسط التي ترضي جميع الأطراف، ويهتم بتحقيق التوازن ويعجبه الجمال والحسن في الأشياء وفي الناس.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر معاكس ويجب أن تتمهل اليوم في قراراتك وتجنب المخاطر والانفعال.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

إذا وجدت اليوم أنك تميل للتصرف بعدائية أو بعصبية فعليك بمراجعة نفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.

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