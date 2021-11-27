حظك اليوم السبت 27-11-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يهتم العديد من الأشخاص بعلم الفلك وتوقعات الأبراج، إذ أنها من أكثر الأشياء التي يبحث عنها البعض، الذين لديهم اهتمامات خاصة بعالم الأبراج، وما يخبرهم به علماء الفلك من حظوظ، وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 27-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك أن تبث روحا جديدة في أعمالك وتتحرك بإصرار.

حظك اليوم برج الحمل 27-11-2021 على الصعيد العاطفي

حاول ألا تستسلم لمشاعر القلق ولا تبالغ في إحساسك بالهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 27-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم يملؤك النشاط وتستفيد بوقتك في تحقيق إنجازات مهمة.

حظك اليوم برج الثور 27-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد يمدك بأفكار رائعة تسعد بها من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، ومن المهم اليوم أن تتماسك أمام المستجدات وأن تكون موضوعيا لتجد حلا، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-11-2021 على الصعيد العاطفي

عليك أن تقوم بواجبك نحو من تحب حتى ولو كنت تشعر بالإحباط، وعليك أن تقاوم مشاعر الحزن والتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 27-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط والاختلاف.. القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تجد الكلمات المناسبة لاستعادة الهدوء والسكينة، فقط حافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 27-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تنجح اليوم في توطيد الروابط الأسرية وتتعامل مع من تحبهم بعدل وتميل نحو نصرة الحق.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان، الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 27-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بأمور مادية ومهنية، فقط تحرّ الدقة في خطواتك وحساباتك كي تتفادى المشاكل.

حظك اليوم برج الأسد 27-11-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تحافظ على اللباقة والهدوء في معاملاتك مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 27-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تكون أكثر إقناعا، وإصابة لأهدافك.

حظك اليوم برج العذراء 27-11-2021 على الصعيد العاطفي

لقمر في برجك يمنحك مظهرا ساحرا، ويمدك بطاقة كبيرة.. تعتني بنفسك وتنشر أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 27-11-2021 على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بالإرهاق سريعا، لذلك اهتم براحتك وبتنظيم جهودك، واعمل في صمت، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الميزان 27-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وقد تحتاج لوقت تقضيه مع نفسك لتعيش في سلام، فقط تجنّب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 27-11-2021 على الصعيد المهني

الفلك يدعمك وقد تقوم بتنمية أعمال أو مشاريع وتحصل على مساندة البعض بسهولة.

حظك اليوم برج العقرب 27-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وتستطيع اليوم أن ترى الجانب الجيد في الأشخاص والأشياء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 27-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع ضاغط وعليك اليوم أن تكون دقيقا في عملك وأقوالك ولا تتسرع في خطواتك.

حظك اليوم برج القوس 27-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تقاوم الشك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 27-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب، ويجعلك أكثر استعدادا للتطور، وأكثر ميلا للمغامرة.

حظك اليوم برج الجدي 27-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ داعمان ويعملان لصالحك ويمدانك بروح تفاؤل.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 27-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك على اكتشاف أمور خافية وتخطط جيدا للمستقبل والوقت مناسب لتحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج الدلو 27-11-2021 على الصعيد العاطفي

يمكنك اليوم أن تحقق مزيدا من الاقتراب ممن تحب والوقت مناسب لإصلاح الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 27-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تركز اليوم في كل سلوك تقوم به وابتعد عن المخاطرة.

حظك اليوم برج الحوت 27-11-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تقاوم الهموم التي قد تفسد علاقتك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.