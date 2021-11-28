حظك اليوم برج العقرب الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب أنّه شخصية وقورة بطبعه ويبعث على الفرح، فهو يفضل العزلة في حياته اليومية لكنه يراقب ما يحيط به من أحداث دون ضجة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك اليوم نحو القيام بجهود كبيرة لتنمية أعمال، وقد تحصل بسهولة على دعم الزملاء والأصدقاء.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تركز اليوم على القيام بالواجب نحو الأخوة والأحباب وتساعدك الأفلاك على بحث أمور معلقة وتتخذ قرارات صائبة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة زيزي عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.