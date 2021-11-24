حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 24-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب الانتقام فهم لا يسمحون لأحد بأن يُسيء لهم، فلا ينسون الأذى مهما طال الوقت وسوف ينتظرون الوقت المناسب لإلحاق الأذى بمن أساء لهم.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمنحك فرص للتطور، واليوم مناسب للقيام برحلة أو سفر أو للتخطيط لذلك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

اليوم يعدك القمر بالمتعة والمغامرة مع الأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.