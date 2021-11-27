حظك اليوم برج العقرب السبت 27-11-2021 مهنيا وعاطفيا

التمسك بالأهداف أهم ما يتمسك به مولود برج العقرب كما أنه يضعها أمامه دائما، ويسعى لتحقيقها بشتى الطرق، كما أنه لديه شخصية غيورة وعنيدة بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

الفلك يدعم برج العقرب وقد يقوم بتنمية أعمال أو مشاريع وتحصل على مساندة البعض بسهولة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر في منزل الأصدقاء ويستطيع برج العقرب اليوم أن ترى الجانب الجيد في الأشخاص والأشياء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.