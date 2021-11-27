أماكن الشبورة غدا على البلاد.. تحذيرات من الخروج قبل السابعة صباحا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في البيان الصادر اليوم، عن حالة الطقس، وأماكن الشبورة غدًا، إذ يسود البلاد، أثناء ساعات النهار، طقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يكون مائلا للبرودة ليلًا على الأنحاء كافة.

أماكن الشبورة غدا

وأوضح الخبراء أماكن الشبورة غدًا، إذ يتوقع أن تتكوّن ما بين الساعة الخامسة والسابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون هناك شوائب عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ويقول الخبراء، إنه من المتوقع اعتبارًا من يوم الثلاثاء، الموافق 30 نوفبمر الحالي، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، كما تتكون الشبورة المائية من الساعة الخامسة إلى السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، حذرت من الخروج في فترة تكون الشبورة إلا للضرورة، وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، وتأجيل السفر والمشاوير حتى تنقشع الشبورة تمامًا.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 30 18

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 29 16

طنطا 29 18

شبين الكوم 30 18

دمنهور 29 17

بلطيم 28 17

مطروح 28 16

السلوم 28 16

سيوة 29 13

بورسعيد 27 18

دمياط 27 17

الزقازيق 30 17

المنصورة 30 17

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 15

العريش 28 16

رفح 28 16

رأس سدر 29 16

نخل 28 12

نويبع 30 18

طابا 28 17

كاترين 26 12

الطور 29 14

شرم الشيخ 31 20

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 19

الفيوم 30 15

بني سويف 30 19

المنيا 30 15

أسيوط 30 14

سوهاج 31 15

قنا 31 15

الأقصر 32 15

أسوان 33 16

إدفو 33 16

أبو سمبل 32 15

الوادي الجديد 30 12

شلاتين 31 19

أبو رماد 31 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 29 20