قسط سيارة على 8 سنوات من بنك الإسكندرية.. تعرف على التفاصيل

يبحث الجميع عند شراء سيارة عن أحدث موديلات السنة الجديدة، وذلك لأن السيارات باتت من المتطلبات الرئيسية في الحياة.

وبدأ القطاع المصرفي في توفير قرض تمويل سيارة حديثة، خاصةً مع إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات القديمة بأخرى حديثة.

وتتنافس البنوك في تقديم خدماتها المصرفية للمواطنين، ومختلف المنتجات الخاصة بالتجزئة من قروض شخصية وقروض سيارات.

فيما يقدم بنك الاسكندرية برنامج تمويل سيارة بنسبة تصل إلى 100%، بضمان تحويل المرتب، وبنسبة فائدة متغيرة وفقاً لما يحدده البنك المركزي المصري.

تمويل سيارة بضمان الوظيفة.. تعرف على الشروط

ويقدم بنك الإسكندرية برامج تمويل السيارة المقدم للأفراد العاملين في الشركات المحلية والعاملة في مصر، والراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة بنسبة تصل إلى 100%.

وتستعرض «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني، أبرز تفاصيل قرض السيارات من بنك الإسكندرية، من خصائص ومميزات يقدمها البنك لعملائه:

خصائص التمويل

مدة التمويل: تصل إلى 8 سنوات

قيمة التمويل: تصل إلى مليون جنيه

مواصفات إضافية:

تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة

متطلبات التمويل

-المتطلبات الأساسية:

عمر العميل: من 21 إلى 65 عاما

الحد الأدنى لمدة العمل: 3 أشهر

المستندات المطلوبة:

-صورة من بطاقة الرقم القومي

-خطاب مفردات مرتب

-فاتورة مرافق حديثة «غاز – كهرباء – تليفون»

على ألا يتعدى تاريخ فواتير المرافق 3 أشهر

-عرض سعر سارٍ للسيارة

-يمكن طلب مستندات إضافية وفقًا لبرنامج التمويل

-يجب ألا يتعدى مبلغ القسط الشهري نسبة 50% من صافي الدخل الشهري.

يجدر الإشارة إلى إطلاق الحكومة مبادرة إحلال المركبات المتقادمة التي تعمل بالوقود التقليدي ومر عليها أكثر من 20 عاما، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بتوجيهات رئاسية، ليتم التطبيق على 7 محافظات كمرحلة أولى.

وبلغ عدد الطلبات الصحيحة المستوفية للشروط ما يصل إلى 35 ألف طلب جديد للإحلال، وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن.