«التعمير والإسكان» يكرم نوابغ شباب القطاع المصرفي بمؤتمر الناس والبنوك

شارك بنك التعمير والإسكان في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في دورته ١٥ والذي أقيم خلال الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر الجاري.

وقام حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ بنك التعمير والإسكان، بتكريم النوابغ من شباب القطاع المصرفي الفائزين في مسابقة الابتكار المصرفي وأوائل برنامج قيادات المستقبل بالمعهد المصرفي.

كما قام بتسليم النوابغ دروع التكريم وجائزة ماليه مقدمة من البنك الذي يحرص دائما علي دعم وتشجيع النابغين في مختلف المجالات.

رئيس التعمير والإسكان يشارك في جلسة بأول أيام المؤتمر

وشارك غانم في فعاليات الجلسة الثانية بأول أيام المؤتمر الناس والبنوك، والتي ناقشت دور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة، موضحًا دور بنك التعمير والإسكان الريادي منذ نشأته في المساهمة في توفير وتمويل وحدات سكنية تناسب كافة شرائح المجتمع وخاصة من فئات محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى مشاركته الفعالة في دعم القطاعات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وأشار إلى أنَّ البنك يولي اهتماما خاصا لقطاعي الصحة والتعليم للمساهمة في خلق حياه كريمة لكافة أفراد المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.

البنك ساهم في طفرة للقطاع المصرفي والسوق العقاري

كما أكد غانم، على أن بنك التعمير والإسكان حقق خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة في تقديم جميع الخدمات المصرفية والرقمية جعلته في مصاف البنوك الكبري بالسوق المصرفي المصري بالإضافة إلى ريادته في القطاع العقاري.