«الصحة»: إجراءات عاجلة لمواجهة «أوميكرون» بعد ظهوره بجنوب إفريقيا

في ظل التطورات الواردة من جنوب أفريقيا بشأن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا، عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعا بمقر عام ديوان وزارة الصحة والسكان، للجنة العلمية المشتركة بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة مستجدات متحور فيروس كورونا «أوميكرون»، وجرت الموافقة على إجراءات إضافية لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

إجراءات مواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

- زيادة العينات التي يتم فحصها خلال التسلسل الجيني للفيروس في جميع المحافظات.

- زيادة العينات في المحافظات ذات التردد السياحي المرتفع، لرصد أي تحورات، مشددا على الانعقاد الدائم للجنة لمتابعة مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

- التنسيق الكامل بين المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان والمعامل البحثية بالجامعات والمركز القومي للبحوث، لدراسة أي تحورات جديدة للفيروس.

- التوسع في نقاط ومراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد لتطعيم المواطنين في المناطق ذات الكثافة المرتفعة والأكثر ازدحاما.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية المنفذة بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، مشدداً على أهمية التطبيق الدقيق لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع للقادمين

- إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع للقادمين من دول «جنوب أفريقيا، ليسوتو،بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ناميبيا، اسواتيني» عن طريق الرحلات غير المباشرة «ترانزيت» للسفر لدول أخرى.

- حال ثبوت إيجابية الفحص لأي حالة يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما من تمثل مصر وجهتهم النهائية سوف يتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ثبوت إيجابية الاختبار يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.

- في حالة الاختبار يتم حجره ذاتيا لمدة 7 ايام، على أن يتم إجراء فحص pcr في نهاية مدة الحجر، ويتم متابعته لمدة 7 أيام من خلال فريق الحجر الصحي لحين انتهاء فترة حضانة الفيروس.

- اللقاحات والالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد البدني وارتداء الكمامات واستخدام مطهرات الأيدي، ما زالت هي حائط الصد الأول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.