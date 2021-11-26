وعي أهالي المحلة ينقذ ركاب قطار «طنطا - المنصورة»: أبلغوا بكسر القضبان

أنفدت العناية الإلهية المئات من ركاب قطار «طنطا - المنصورة»، اليوم الجمعة، عندما اكتشف أهالي قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، وجود كسر بقضبان السكك الحديدية بذات الخط قبل مرور ودخول القطار إلى رصيف بمدينة المحلة، وهو ما دفع الأهالي إلى إبلاغ فرق صيانة السكك الحديدية للإنقاذ أرواح ركاب القطار.

العناية الإلهية تنقذ حياة ركاب قطار «المحلة - المنصورة»

بداية الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عصام مصطفى مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالي قرية محلة أبو علي، يفيد باكتشاف كسر في قضبان السكك الحديدية بمزلقان قائم خلف مسجد العباسية بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بدوريات الشرطة وإخطار الجهات المعنية لصيانة قضبان السكك الحديدية بمحافظة الغربية.

وأفادت التحريات الأولية الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، أن أهالي القرية تجمعوا فوق مزلقان السكك الحديدية، فور علمهم واكتشافهم لكسر بالقضبان قبل مرور قطار «طنطا - المنصورة».

التحريات الأمنية تكشف كسر القضبان وسرقتها

وأفادت مصادر أمنية، أن القضبان قد تعرضت للكسر على أيدي مجهولين بقصد السرقة وجاري تحديد هوية المتهمين ومرتكبي الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث.