أخبار المنيا.. حوادث طرق وانقطاع المياه والمحافظ يلتقي وفدا طلابيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن مدينة المنيا غدا الأحد، واستقبل المحافظ وفدا طلابيا من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ولقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حوادث طرق متفرقة، هذه كانت أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا على مدار الـ24 ساعة الماضية.

انقطاع المياه عن حي أرض سلطان بمدينة المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب بالمنيا انقطاع المياه لمدة 8 ساعات بدءا من الساعات الأولي من صباح غدا الأحد، وذلك بمنطقة أرض سلطان بمدينة المنيا لإجراء أعمال تنظيف للمروق البحري بمحطة أرض سلطان، وطالبت الشركة سكان تلك المنطقة بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

مصرع وإصابة 6 في حادث قطار وانقلاب سيارتين

وشهدت طرق المحافظة وقوع 4 حوادث متفرقة أسفرت عن مصرع شخص دهسه قطار ركاب قادم من القاهرة أمام مزلقان مركز مغاغة بشمال المنيا، فيما أصيب 5 آخرون في حوادث 3 حوادث سير منفصلة بالطريق الزراعي مصر أسوان والصحراوي الشرقي بسبب انقلاب سيارتين ودراجة بخارية بزمام مركزي ملوي وأبوقرقاص.

واستقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفدا طلابيا من قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ضمن برنامج زيارات محافظات إقليم شمال الصعيد الذي يضم 3 محافظات هي: المنيا وبني سويف والفيوم، لعرض مقترحات الطلاب حول المخططات الاستراتيجية، للمحافظة والأقليم.

واستعرض المحافظ مع الوفد أهم المقومات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة، وأهم الملامح العامة وأبرز المناطق الآثرية وشبكة الطرق، مؤكدا أن مصر دخلت مرحلة تنمية حقيقية منذ تولي الرئيس الفتاح السيسي قيادة قطار التنمية، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مدن ومراكز المحافظة.