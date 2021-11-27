القابضة للمياه: ورش عن جودة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الأزمات

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تدريب وتنمية قدرات العاملين ينعكس في تحقيق دور الشركة في توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان أنها نفذت أولى الوحدات التدريبية لمنظومة تدريب مديري محطات وشبكات المياه والصرف الصحي تحت عنوان: «الإلمام بالقوانين المنظمة لجوده مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الأزمات»، لتطبيق المنظومة على جميع مديري المحطات والشبكات في جميع الشركات لما تحتويه من برامج فنية وإدارية وخاصة الأزمات وإدارتها طبقا للمعايير القياسية.

تطوير قدرات ومهارات مديري محطات وشبكات مياه الشرب

وأوضحت الشركة أنه تم تنفيذ الوحدة الأولي بشركتي مياه وصرف الإسكندرية، بهدف تطوير قدرات ومهارات مديري محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للوصول إلى مستوى الأداء المستهدف في إدارة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

واستهدف تدريب المجموعة الأولى لمديري محطات وشبكات المياه شركات «مياه الإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والغربية، ومطروح»، بحضور المدربين من الشركة القابضة دكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة وشئون البيئة بالشركة، ودكتور أحمد بيومي، ودكتور علي القصاص من إدارة جوده مياه الشرب، ودكتورة نسرين عبد الرحمن، ودكتور تامر بدوي، ودكتور هاني غريب، من إدارة جودة الصرف الصحي المعالج.

إجراءات التعامل في الأزمات والطوارئ

وقال مدير شئون البيئة بالشركة، إن الدورة استهدفت تعريف المشاركين بالتعامل مع الجهات ذات الصلة بمنظومة المياه، وكذلك تم توضيح إجراءات التعامل في الأزمات والطواري والتي شملت المجموعتين.

وأكد المهندس احمد جابر رئيس شركه مياه الشرب بالإسكندرية، أثناء زيارته للتدريب، إن تلك البرامج تساعد على توحيد المفاهيم ونقل الخبرات بين الشركات والمجموعة الثانية ومديري محطات وشبكات الصرف الصحي شركات «صرف الإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والغربية، ومطروح».

ومن جانبه أوضح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن هذه البرامج تأتي في إطار توحيد المنهجية التدريبية وتبادل المعلومات والإلمام بالمواقف المختلفة سواء في الصيانات والتشغيل.