الصحة: السيسي يتابع تطورات «أوميكرون» ووجه باتخاذ التدابير اللازمة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم يأعمال وزير الصحة والسكان، إن عملية تسجيل المواطنين للحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد انخفضت مدتها من 5 دقائق إلى دقيقة ونصف، كما أن نقاط تطعيم المواطنين باتت منتشرة في كل مكان، دون الحاجة إلى التسجيل المسبق أو الوقوف في طوابير أو التعرض للزحام، مؤكدًا أن قرار منع المواطن غير الحاصل على اللقاح من دخول المصالح الحكومية سيتم تنفيذه بداية من شهر ديسمبر، وذلك خلال تصريحات تليفزيونيه له منذ قليل.

مصر تمتلك 80 مليون جرعة من لقاح كورونا

وأضاف «عبد الغفار»، أن مصر تمتلك 80 مليون جرعة من لقاح كورونا، وفي انتظار 19 مليون جرعة قادمة للبلاد قريبا، تم استخدام نحو 46 مليون جرعة منها، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُتابع تطور متحور «أوميكرون» الذي ظهر في جنوب إفريقيا، وقد يرجع ظهوره إلى أنها دولة تتميز بوجود مشكلات في المناعة بين سكانها، إذ يعانى 8.2 مليون شخص فيها من مرض الإيدز، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جنوب إفريقيا من بين الدول ذات المستوى المنخفض بالتطعيم بلقاح كورونا، وأنه يتم دراسة المتحور الجديد لمعرفة مدى فعالية اللقاحات المضادة لكورونا والتي اكتشفت حتى الآن.

فايزر وموديرنا يمكنهما مواجهة المتحورات التي تطرأ على الفيروس

وأشار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ التدابير اللازمة، كما أن شركتي فايزر وموديرنا اللتين تمتلكان تكنولوجيا حديثه ومتقدمة في إنتاج اللقاحات، يمكنهما مواجهة المتحورات التي تطرأ على الفيروس، مؤكدًا أنه تم إيقاف الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا وعدد من الدول المجاورة لها، لمواجهة انتشار المتحور الجديد، ولن يصل أي مواطن من هناك إلا عبر الترانزيت، وحينها سيتم اتخاذ التدابير اللازمة المعمول بها في الموانئ والمطارات المصرية.