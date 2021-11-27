الصحة: مصر خالية من متحور «أوميكرون» ومسحة الـPCR قادرة على اكتشافه

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، إنه لا يوجد أي رصد لمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» في مصر حتى الآن، كما أن دولة جنوب أفريقيا تمكنت من فك شفرة المتحور الجديد وحذرت العالم منه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، آمنة وفعالة حتى الآن ضد الفيروس، كما أنه توجد أجهزة PCR في كل الموانئ والمطارات لسرعة فحص القادمين من خارج البلاد، لمعرفة مدى إصابتهم بكورونا من عدمه.

عدد الحاصلين على اللقاح في مصر يصل 460 ألف يوميا

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن عدد الحاصلين على اللقاح في مصر يصل إلى 460 ألف يوميا، والإجمالي اقترب من 30 مليونا بالجرعة الأولى ونحو 15 مليونًا بالجرعتين، كما كشف حقيقة إصابة مواطنة بلجيكية، كانت في مصر بمتحور كورونا «أوميكرون»، ذاكرا أنها مرت بمطار أسطنبول التركي، قبل وصولها بلدها، وقد تكون أصيبت بالفيروس في بلجيكا، لأنها وصلت بلادها منذ 11 يوما.

3 احتمالات لمصدر إصابة البلجيكية بالمتحور الجديد من كورونا

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن هناك 3 احتمالات لمصدر إصابة البلجيكية بالمتحور الجديد من كورونا، أولها بلجيكا ثانيا أسطنبول، أخيرًا والاحتمال الأضعف مصر، موضحًا أن «أوميكرون» يُعد تحورا جديدا من فيروس كورونا، وربما يتطور ويصل إلى سلالة، كما أن جنوب أفريقيا مشتركة في 2 من متحورات كورونا، التي ظهرت منذ ظهور الفيروس وعددها 5 متحورات.

مسحة البي سي آر قادرة على اكتشاف المتحور الجديد

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الأسئلة حول المتحور الجديد، تدور حول مدى سرعة انتشاره، ومدى تعارضه مع جهاز المناعة، وتسببه في الوفاة المبكرة، وغيرها من الأسئلة لا زال الوقت مبكرًا للإجابة عليها، كما أن المتحور الجديد له نفس أعراض فيروس كورونا المتعارف عليها، موضحا أن مسحة البي سي آر، قادرة على اكتشاف المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا.