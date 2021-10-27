«مستريح» المنصات التعليمية يجمع 48 مليون جنيه من ضحاياه.. والأمن يضبطه

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط رئيس شركة لممارسته نشاطا إجراميا بتخصصه في أموالا من المواطنين، بلغت نحو 48 مليون جنيه لاستثمارها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية والمنصات التعليمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم توظيف الأموال.

وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مفادها وجود إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي، تتضمن ممارسة إحدى الشركات، نشاط إجرامي تخصص في تلقي الأموال من المواطنين، مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

المتهم يتلقى أموالا بقصد توظيفها عبر فيسبوك

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن صحة الواقعة، وإعلان أحد الأشخاص «رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها»، كائنة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة، عن نشاط تلقي الأموال بقصد توظيفها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية والمنصات التعليمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكشفت التحريات، عن دعوته المواطنين لاستثمار أموالهم طرف شركته، مقابل أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، واتخاذه من مقر الشركة مكانا لممارسة نشاطه الإجرامي.

التحريات: عدد المشتركين وصل نحو 300 عميل

وأضافت التحريات، أن عدد المشتركين لديه، وصل نحو (300) عميل، وبلغت المبالغ المالية التى تلقتها الشركة منهم، نحو (48 مليون جنيه).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم حال ممارسته نشاطه الإجرامي، وبالتفتيش فى حضوره، عُثر على كمية كبيرة من «عقود بين المتهم والعملاء- إيصالات إستلام النقدية "أرباح" تم صرفها لعملائه- العديد من الدفاتر والمطبوعات الدالة على نشاط الشركة -ماكينة عد نقود- ماكينة تحصيل نقدية- مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي- 2 جهاز حاسب آلي- هاتف محمول بفحصها تبين احتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطه المؤثم».

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش والفحص الفني للأجهزة المضبوطة، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.