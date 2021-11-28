نجوم الفن يدعمون رشوان توفيق في أزمته مع ابنته: دموعك غالية كلنا معاك

حرص عدد من نجوم الفن، على دعم الفنان رشوان توفيق، بعد إعلان أزمته مع ابنته ووصول الأمر إلى القضاء، بحسب تصريحاته التلفزيونية.

وأعلن تامر عبدالمنعم، دعمه للفنان القدير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «رسالة إلى والدي وأستاذي العزيز الفنان الكبير القدير رشوان توفيق، شرفت بك كأحد أبطال أول مسلسل أكتبه منذ 12 عاما، أغلى من حياتي، ولازالت كلماتك الجميلة في أذني وتشجيعك الراقي في قلبي، ومحبتك كإنسان نبيل في وجداني».

وأضاف «فلتسمح لي برد الجميل لأكون تحت قدميك ورهن إشارة من يدك ومنفذاً لكل أوامرك، فإن كان الجحود قد سيطر على البشر، وجعل من قلوبهم أحجارا حولت الحياة إلى غابة، فهناك بشر من معدنك الأصيل النفيث في ظهورهم أبناء يتمنون خدمتهم ورضاهم، ابنك تامر عبدالمنعم».

وكتبت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «أستاذ رشوان توفيق أب لنا جميعا أقسم بالله ما حد يزعلك كلنا معاك وعايزينك وبنحبك وبندعي لك أحنا جيل أنت قدوتنا».

كما نشر الفنان تامر سمير، صورة تجمعه بالفنان رشوان توفيق، حيث علق عليها قائلا «والنبي دموعك دي غالية علينا كلنا يا أستاذ يا محترم، ثق تمامآ أن كل شباب مصر ولادك».

أزمة رشوان توفيق مع ابنته

وأثار الفنان رشوان توفيق، قلق جمهوره ومتابعيه بعد أن كشف عن الأزمة خلال ظهوره في برومو حلقته في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، التي يتناول فيها الإعلامي كشف أسرار وكواليس خاصة عن الفنان رشوان توفيق، والحب في حياته وزواجه.

حيث أكد الفنان القدير خلال الحلقه باكيًا، أن هناك قضايا بينه وبين ابنته تخص بعض الأمور المالية.