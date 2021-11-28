اتفاقية لـ الاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم «كورونا» بين مصر والمجر

أبرمت مصر والمجر، أمس السبت، اتفاقية من أجل الاعتراف المتبادل بين الدولتين بشهادات تطعيم فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، التي يتم إصدارها من جانب السلطات المختصة في البلدين.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 نوفمبر الجاري، وسيكون لها تأثير إيجابي في تسهيل حركة سفر المصريين والمجريين بين البلدين، وستساهم في زيادة أعداد السائحين المجريين القادمين إلى مصر.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن نظيرتها المجرية وافقت على مشروع الاتفاقية المطروح بين البلدين.

وطرح مشروع الاتفاقية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى المجر في أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية في البلاد، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس السبت، فيما لم تسجل السلطات، أي حالات وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن حالتين اثنتين فقط تم تسجيلهما في يوننان، وواحدة في لياونينج، مشيرة إلى تسجيل 20 حالة إصابة وافدة بـ الفيروس في 6 مناطق.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في البرازيل إلى 614186 حالة

وفي البرازيل، سجلت البلاد، أمس السبت، 9233 إصابة بـ«كورونا» و229 حالة وفاة، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22 مليونا حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 614186 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، 261373214 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 5212953 حالة وفاة.