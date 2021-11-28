محاكمة طالب بتهمة التحرش بفتاة وسط البلد بعد قليل

تنعقد المحكمة المختصة بمجمع محاكم الجلاء، بعد قليل، لنظر محاكمة طالب متهم بالاعتداء على فتاة أثناء سيرها بشارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد في القاهرة، بالقضية رقم 4220 لسنة 2021 بولاق أبوالعلا.

بداية الواقعة

بداية الواقعة كانت عندما نشرت الفتاة مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كشفت فيه عن تعرضها للتحرش والضرب من أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد، وعقب نشر الفيديو قام رجال الشرطة بتحديد الفتاة، وتبين أنها تقيم في مدينة نصر، كما تبين صحة الواقعة، وأنها أصيب بخدوش وسحجات وكدمات.

ضبط المتهم

جرى ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيل المتهم بالتعدي على الفتاة بالضرب والتحرش في القضية رقم 4220 لسنة 2021 بولاق أبو العلا، إلى المحاكمة الجنائية.

وأفادت الفتاة بصحة الواقعة عقب سؤالها، وأوضحت أنها كانت تسير في الشارع بمنطقة وسط البلد بصحبة والدتها وأثناء قيامها بشراء نظارة من أحد البائعين، قام قائد سيارة بمضايقتها وعند معاتبته تعدى عليها بالضرب، وأصيبت بخدوش وسحجات وكدمات.

والدة المجني عليها تدافع عن ابنتها

وعقب ضبط المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وأن والدة المجني عليها تعدت عليه بالسب، وجرى تحرير محضر وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، وقال إنه كان في حالة دفاع عن النفس بعدما قامت والدة المجني عليها بالتعدي عليه بالسب والشتم.

كما نفت الفتاة في محضر الشرطة اعتدائها على الشاب، مؤكدة أنه تحرش بها وكان يضايقها خلال سيره بسيارته وعندما تصدت له، نزل من سيارته وضربها وحاول الاعتداء على والدتها.