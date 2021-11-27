محافظ شمال سيناء يعلن إقامة 30 منزلا بدويا بقرية التلول ضمن «حياة كريمة»

قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إقامة 30 بيتا بدويا في قرية التلول، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتوفير منازل لأهالي القرى الأكثر احتياجا.

جولة تفقدية لمحافظ شمال سيناء

وأعلن المحافظ أثناء جولته التفقدية لقرية التلول، اليوم السبت، عن تخصيص مساحة 8000 متر مربع بالقرية لإقامة البيوت البدوية عليها وتوزيعها على الأهالي المستحقين، مشيرا إلى أن المنازل ستقام من طابق واحد.

رفع كفاءة جميع الخدمات بالقرية

وقرر محافظ شمال سيناء تخصيص مقر لجمعية كنوز البردويل، داخل القرية لتيسير تقديم الخدمات للأهالي، وأمر برفع كفاءة شبكة الإنارة بالقرية وتزويدها بمحولين للكهرباء قدرة 200 كيلو وات لكل محول لدعم الإنارة بالقرية، موجها برفع كفاءة جميع الخدمات الأخرى بالقرية لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في مختلف المجالات.

في نفس السياق، قام المحافظ بجولة تفقدية ببحيرة البردويل لمتابعة عمليات الصيد ومتابعة أحوال الصيادين.

المحافظ: ضرورة التزام الصيادين بالتعليمات

وأكد ضرورة التزام الصيادين بالتعليمات الخاصة بالصيد وفقا للجهات المعنية، ومنها الالتزام الكامل بفترات وقف الصيد داخل البحيرة حفاظا على ذريعة الأسماك ولنمو الأسماك الصغيرة وتنمية الثروة السمكية.

وأشار المحافظ إلى زيادة إنتاج الأسماك من البحيرة في الموسم الحالي بنحو 17 ألف طن من مختلف الأنواع عن الموسم الماضي، وذلك بفضل الالتزام بالتعليمات وزيادة فترات الصيد المسموح بها داخل البحيرة.

كان في استقبال المحافظ أثناء الجولتين كل من محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد ومحسن سالم نائب رئيس المركز والمدينة والدكتور شكري سالمان مدير البحيرة وعدد من الصيادين ورؤساء جمعيات الصيد والأهالي.