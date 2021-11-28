الحبس 10 سنوات لمنتحل صفة طبيب.. عقوبات مقترحة لتعديل القانون

انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل أكبر، قضية انتحال صفة طبيب، الأمر الذي دق ناقوس الخطر لما تحمله مهنة الطب من حساسية شديدة، لاسيما أن المريض يضع روحه تقريبا بيد الطبيب، ولما كان الأمر يستوجب تحركا سريعا، تقدمت النائبة صفاء عيادة عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتعديل عقوبة منتحل صفة طبيب في قانون مزاولة مهنة الطب، كما طالبت بتحويل هذه الجريمة إلى جناية.

تعديل عقوبات انتحال صفة طبيب

وشملت التعديلات التي تقدمت بها «عيادة»، تغليظا لعقوبة انتحال صفة طبيب، تستعرضها «الوطن»، على النحة التالي:

ـ حبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10، وذلك إذا ثبت تزوير المتهم أوراق رسمية.

ـ تغليظ العقوبة في حين تسبب انتحال الشخص لصفة طبيب في وقوع ضرر على المريض أو وفاته.

العقوبات الحالية لانتحال صفة طبيب

وبحسب القانون المعمول به الآن، فإن عقوبة منتحل صفة طبيب كما يلي:

ـ الحبس مدة لا تزيد عن سنتين و غرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه.

يعاقب بذات العقوبة سالفة الذكر كل من روج أو أطلق علي نفسه صفة طبيب وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة، وليس من أصحابها، وكذلك كل من ثبت وجود معدات طبية لغير سبب معلن ومشروع.

سمكري البني آدمين انتحل صفة طبيب

وظهرت حالات عدة في الآونة الأخيرة لأشخاص انتحلوا صفة طبيب، وأخذوا شهرة واسعة، كان منهم من أطلق عليه «سمكري البني أدمين»، الذي اتضح أنه يعمل فني ميكانيكي، وقام بتزوير شهادة ماجستير من كلية العلاج الطبيعي جامعة المنصورة، وهو التخصص غير الموجود بها من الأساس، كما قام بتزوير ختم جامعة القاهرة.

وبعد أن لاقى «سمكري البني أدمين» شهرة واسعة، اتضح انتحاله لصفة طبيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وآخر خريج كلية الزراعة وانتحل صفة طبيب، وأدار مركزا طبيا شهيرا بمحافظة سوهاج، الذي تم كشفه خلال تفتيش دوري لمديرية الصحة.