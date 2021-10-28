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محمود مسلم

ضبط طالب انتحل صفة طبيب وأجرى محادثات منافية للآداب مع سيدات

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الوطن
05:17 م | الخميس 28 أكتوبر 2021
كلابشات

كلابشات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية في محافظة الأقصر عن ضبط طالب انتحل صفة طبيب، وأنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشر خلالها وصفات طبية وتشخيصات علاجية.

إجراء محادثات منافية للآداب مع سيدات

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط طالب تمريض بإحدى الأكاديميات الخاصة، ومقيم ببندر الأقصر، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وانتحاله صفة طبيب أخصائي نساء، وإجرائه محادثات منافية للآداب مع بعض السيدات، ونشر مشاركات تتضمن وصفات طبية وتشخيصات علاجية وصور لكارنيهات «مزورة» تفيد بكونه طبيب بشري، وبمواجهته اعترف بارتكابه الاتهامات الموجهة له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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