حبس موظف بـ«الصحة» انتحل صفة طبيب أسنان بالمحلة

وجه المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، المستشار عماد سالم، اليوم، رئيس نيابة ثان المحلة بحبس «و.ا» الموظف بإدارة صحة ثان المحلة، لانتحاله صفة طبيب أسنان، ومزاولة المهنة بدون ترخيص داخل عيادته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس طبيب أسنان المزيف

كما شدد المحامي العام في تعليماته أهمية سماع أقوال شهود عيان وأطباء العلاج الحر، إضافة إلى تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة موقع ضبط موظف منتحل صفة طبيب الأسنان، والعرض على جهات الاختصاص، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل مداهمة عيادة الطبيب المزيف

من جانبه، أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن أطباء العلاج الحر بمديرية الصحة نجح في ضبط «و . أ»، أثناء انتحاله صفة طبيب أسنان، حيث يعمل المدعو موظفا بإحدى مكاتب الصحة بثان المحلة، ويقوم بمزاولة مهنة خارج تخصصه بالكشف على المرضى بعيادة أسنان مجهزة بها معمل أسنان.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى شهادة المرضى الموجودين بالعيادة، حيث أكدوا أنه يقوم بالكشف الطبي عليهم وعمل إجراءات طبية مثل الحشو والخلع والتركيبات، مشيرا إلى تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه وجه بتشكيل لجنة مكبرة برئاسة الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر، عقب ورود معلومات للإدارة الصحية بالمحلة ثان، بإدارة العلاج الحر، يفيد بتردد عدد كبير من المواطنين على إحدى العيادات الخاصة، وأن هناك شبهات حول مقدم الخدمة، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العيادة محل الواقعة بمعرفة إدارة العلاج الحر.

عرض مخالفات الطبيب المزيف

ونجح أطباء لجنة العلاج الحر، تحت إشراف كل من الدكتور أحمد الشيخ مفتش العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، والدكتور مهاب صلاح مفتش العلاج الحر بالمحلة ثان، والدكتور مفتش العلاج الحر بالمحلة أول، وبالتفتيش على محل الواقعة ضبط الموظف منتحل صفة طبيب الأسنان المزيف.