عاجل.. طارق شوقي أمام البرلمان للرد على 30 طلب إحاطة عن المناهج التعليمية

وجهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، طلب استدعاء اليوم الأحد، إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للحضور أمام اللجنة للرد على ما يقرب من 30 طلب حاطة والمقدمة من النواب: أمل زكريا قطب، مي محمد رشدي غيث، أحمد الطحاوي، سارة النحاس، ولاء التمامي، سيد سلطان، محمد سعد الصمودي، ولاء عبدالفتاح، سناء برغش، إيهاب الطماوى، محمد عبدالرحمن راضي، زكريا حسان، نشوى رائف، صفاء جابر، لطفي شحاته، طارق الطويل، سعودي عبدالرحمن، سامى نصر الله، أمل سلامة، يونس عبدالرازق فرج، إيفلين متى، دعاء عريبي، فريدي البياضي، محمد سليمان، وعادل عامر بشأن صعوبة مناهج التدريس في جميع المواد بالصف الرابع الابتدائي.

ومن المقرر أن يحضر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد إلى قليل إلى مجلس النواب، بحسب ما أعلنت اللجنة، بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

استدعاء طارق شوقي لبحث أزمة المناهج التعليمية

و من المقرر أن تناقش طلبات الإحاطة داخل البرلمان أيضا استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعديلها لبعض المناهج التعليمية مرحلة التعليم الأساسي مثل الصف الرابع الابتدائي، وشكوى أولياء الأمور والمدرسين من المناهج التعليمية الجديدة للمرحلة الابتدائية واسباب صعوبة المناهج للصف الرابع الابتدائي وسبل ووسائل الوزارة في تعديل المناهج.

وزير التربية والتعليم يتحدث عن أزمة منهج 4 ابتدائي

وقال النائب فريدي صفوت البياضي، عضو مجلس النواب، لـ"الوطن"، إن استدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لمجلس بشكل عاجل الهدف منه مناقشة في صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي حيث تم تقديم طلبات الاحاطة من النواب حول القضية منها الطلب الذي تقدم به، قائلاً إنه لم يتم تدريب المدرسين على المنهج، إضافة إلى اتساع حجم المنهج مقارنة بفترة العام الدراسي، بحسب قوله.

منهج 4 ابتدائي يثير غضب أوليا الأمور

وقال النائب محمد الكومي عضو لجنة التعليم لـ"الوطن" ان هناك عدد كبير من طلبات الاحاطة من اعضاء اللجنة حول صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي وهناك نواب اكدو تلقي شكاوى من الاهالي واولياء الامور من محافظات مختلفة، بشأن المناهج، خاصة منهج 4 ابتدائي، وهي قضية مهمة سيتم مناقشة كافة طلبات الاحاطة والتي تم نجميعها في ذات الموضوع.

أزمة المناهج التعليمية

وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انها طالبت منذ فترة باستدعاء عاجل للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لمناقشتة صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي لانها تلقت عدد من شكاوى أولياء الأمور بشأن انزعاجهم من صعوبة المناهج، مؤكدة أن من وضع مناهج الصف الرابع الابتدائي بالفعل يجب محاسبته لأنه أكبر بكثير من مستوى سن التلاميذ وقدراتهم على التفكيربل ان بعض المدرسين لا يعرفون المناهج ويجدون فيها صعوبة .