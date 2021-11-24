اعرف ازاي تحافظ على الميزانية من منهج رابعة ابتدائي: ادخار وتدوير 

«نربي الطلاب على التعلم».. بهذه العبارة أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الهدف الأساسي من تطوير مناهج الصف الرابع الابتدائي، وإضافة مواد جديدة تناقش قضايا حياتية للطالب، بحسب ما ذكره في بيان له، مؤكداً أن المناهج الجديدة تربط الطلاب بالبيئة المحيطة وتساعده على التكيف معها، وظهر ذلك في كتاب المهارات المهنية الذي تم إضافته للمناهج.

يوضح الكتاب آليات تساعد الطالب والأسرة على كيفية إدخال الأموال من خلال الحد من الاستخدام، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، فوصف الكتاب الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، هذه الطرق بـ«الرائعة» للحياة بطريقة مستدامة، فهي تساعد على المحافظة على المصادر الطبيعية وحمايتها ومن طرق الحياة بطريقة مستدامة، مراعاة إنفاق المال بحرص.

ويضيف الكتاب: «في كل شهر ينفق أفراد أسرتك المال على أشياء ضرورية يحتاجون إليها مثل الطعام والملابس والمسكن، وقد ينفقون المال أيضاً على أشياء يرغبون في الحصول عليها مثل الحلوى والكتب فكيف يمكن لأفراد أسرتك التأكد من الحصول على ما يحتاجون إليه من دون تبذير أموالهم؟».

يقدم الكتاب روشتة حول ميزانية الأسرة

-ضع ميزانية

أوضحت سطور كتاب المهارات المهنية أن تحديد الميزانية أمر مفيد: «فالميزانية عبارة عن قائمة بالأموال التي تجنيها كل شهر، والأموال التي يجب أن تنفقها كل شهر، فالميزانية تساعدك في معرفة فيما أنفقت أموالك والمبالغ المالي المتبقي ليدك».

-ابدأ بالإدخار

وحث الكتاب على ضرورة الادخار ولو يسيراً من المال كل شهر: «مدخراتك ستزداد بعدها بسرعة».

-أصلح الأشياء لا تستبدلها

أحياناً ينكسر بعض الأشياء، وهذا لا يعني أنه يجب التخلص منها. إذا تعلمت المهارات الأساسية لإصلاح الأشياء، يمكنك إصلاح العديد منها ولن تضطر إلى شراء أشياء جديدة.

-تسوق بذكاء

يشرح الكتاب آليات التسوق بذكاء: «قبل التسوق ضع قائمة بما تحتاج إليه والتزم بها، اختر الأشياء التي تحتاج إليها بالكميات المناسبة، ابحث عن العروض التي يقل فيها سعر الوحدة نتيجة لوجود أكثر من وحدة من المنتج في عبوة واحدة، ولكن لا تدع ذلك يقودك نحو شراء أشياء أو كميات لا تحتاج إليها».