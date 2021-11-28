التعليم: لم نوفر نماذج استرشادية لـ«رابعة ابتدائي» لعدم الاعتماد على الحفظ

فسَّر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم توفير أي نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 قبل انطلاق الامتحانات يوم 5 ديسمبر المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلاً: «لا نربي الطلاب على الحفظ والتلقين بل التعلم»، مشددا على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة فهم المحتوى الدراسي ومخرجات التعلم من المنهج.

شوقي: الامتحانات نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2022

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة وفرت منصة رقمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي بها مجموعة من التمرينات المختلفة على الدروس العملية كبديل عن توفير نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2022، مؤكدا أن الامتحانات الشهرية التي يتم عقدها على مستوى الإدارات التعليمية أمثلة من طرق التقييم مثلها مثل الأنشطة داخل الكتب الجديدة.

وشدد الدكتور طارق شوقي، على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم التفكير في النماذج الامتحانية والاستفادة من نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحا أنه تم توفير مجموعة من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على الفهم.

وزير التعليم يعلن مواعيد عرض البرامج التعليمية للصفوف الإعدادية

وفي سياق منفصل، أعلن وزير التربية والتعليم للطلاب وأولياء أمور مواعيد عرض البرامج التعليمية للصفوف الإعدادية باللغة العربية مع الإعادة، على قناة «مدرستنا 2» التعليمية على التردد 10777، مشددا على ضرورة متابعتها والاستفادة منها، لافتاً إلى أن امتحانات صفوف النقل من الصف الخامس حتى الصف السادس الابتدائي وامتحانات الشهادة الإعدادية تعقد مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن الامتحانات ستعقد ورقيا في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمديريات، مؤكداً أن الوزارة حريصة على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب والمعلمين لمواجهة فيروس كورونا في اللجان الامتحانية مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير.