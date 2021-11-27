س و ج .. كل ما تريد معرفته عن امتحانات رابعة ابتدائي: تبدأ 5 ديسمبر

عكف أولياء الأمور قبل الطلاب على المناهج المطورة التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الصف الرابع الابتدائي، يحاولون فهم المصطلحات الجديدة وتبسيطها للطلاب، قبل انطلاق امتحانات «رابعة ابتدائي» في يوم 5 ديسمبر المقبل، ومن ناحية أخرى بدأت الوزارة شرح المقررات الدراسية على منصاتها التعليمية المختلفة، مشددة على الطلاب بضرورة متابعتها.

كل ما تريد معرفته عن امتحانات رابعة ابتدائي

- تبدأ الامتحانات 5 ديسمبر المقبل، وتنتهي يوم 9 من نفس الشهر.

- تعقد الامتحانات ورقياً في زمن الحصة المدرسية.

- تختلف الامتحانات من مدرسة لأخرى.

- تعقد الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.

- وزارة التربية والتعليم هي المنوطة بوضع أسئلة الامتحانات.

- الامتحانات تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.

- عدد أسئلة الامتحان في المادة الواحدة 10 أسئلة.

- يتم تقدير الدرجات بالألوان.

- لا يتم إعلان النتيجة للطلاب.

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021.

- تعقد امتحانات المواد غير الأساسية على مستوى المدرسة.

- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة.

- أسئلة الامتحان قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم.

«شوقي»: أطلقنا برنامجاً جديداً لمخاطبة معلمي «4 ابتدائي» لشرح طرق التدريس

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن إطلاق برنامج جديد على تردد قناة مدرستنا 1، موضحاً أنه يهدف إلى مخاطبة معلمي المواد المختلفة للصف الرابع الابتدائي لشرح فلسفة وطرق تدريس المناهج الجديدة لطلا بالصف الرابع الابتدائي، مؤكداً أن حلقات البرنامج تذاع يومياً لكل مادة وتذاع حلقة مجمعة كل يوم جمعة على مدار العام الدراسي.

وأضاف «شوقي» لـ«الوطن»، أن هذه الحلقات تضاف أيضا على موقع يوتيوب الخاص بالقناة للاستفادة منها في غير أوقات البث المباشر، ويبدأ البرنامج بمناهج الصف الرابع الابتدائي ثم تضاف إليه تباعا مناهج الصفوف الأخرى من الأول حتى الثالث الابتدائي، مشدداً على ضرورة الاستفادة منه.