طوارئ بالحجر الصحي بمطارات البحر الأحمر لمواجهة متحور «أوميكرون»

رفعت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة متحور كورونا أوميكرون، وأعلنت الطوارئ بالحجر الصحي بمطارات الغردقة ومرسى علم، وتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، وحجز الركاب القادمين من جنوب افريقيا لمدة لا تقل عن أسبوع بالحجر الصحي بالمطار.

إخضاع جميع الركاب فى المطارات للتحاليل الفورية

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن فرقا طبية من الحجر الصحا والطب الوقائا في أهبة الاستعداد لمواجهة متحور «أوميكرون» بمطارات البحر الأحمر، مؤكداً توقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية، خاصة القادمين من جنوب إفريقيا حيث يتم عمل التحاليل الفورية والفحوصات الطبية وإجراء تحاليل «pcr»، ومنع من تظهر نتيجته إيجابية من دخول البلاد، وبالنسبة للسائحين القادمين عبر جنوب افريقيا يتم حجزهم في عزل طبي مدة لا تقل عن أسبوع بالحجر الصحي.

المتحور الجديد «أوميكرون» متفش وسريع الانتشار

ومن جانبه، حذر أحمد شوقي مدير مستشفى بالغردقة من «أوميكرون»، وقال لـ«الوطن»، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا سريع الانتشار، وعلى الجميع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة تفشيه، مشيرا إلى أن البحر الأحمر لم تظهر بها أي حالة إصابة بهذا المتحور.

مطاري الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين

واستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم حوالي 24 ألف سائح، عبر 161 ‪ رحلة طيران قادمة من 12 دولة أوروبية، هي روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ورومانيا وبولندا وبيلاروسيا، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.