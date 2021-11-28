نائب رئيس جامعة عين شمس: انتخابات الاتحادات الطلابية تدريب لخوض العمل العام

تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، المقر الانتخابي بكلية العلوم بالجامعة، لأول يوم للاستحقاق الانتخابي لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021/2022، حيث بدأت لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة في استقبال الطلاب للإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية في الجولة الأولى للانتخابات منذ التاسعة صباحًا.

نائب رئيس الجامعة: الانتخابات تدريب للطلاب لخوض العمل العام

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن انتخابات الاتحادات الطلابية تجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، متابعًا أن خوض هذه الانتخابات يعد تدريباً وتهيئة للطلاب لخوض العمل العام وتنمية قدرتهم على العطاء ودعم روح القيادة والخدمة العامة، مشيداً بتنظيم اللجان بالكليات وجهود إدارة الكليات ووكلاء التعليم والطلاب.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم، والدكتور إيمان عبد العظيم وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

لجنة مشرفة على الانتخابات الطلابية

كما يتفقد خلال اليوم عمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب اللجان الانتخابية لمتابعة سير العمل و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وعضوية كلًا من «الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة، ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وإبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية، ومحمد عبد المالك مدير عام الشؤون القانونية، والطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، والطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة».

يذكر أنه تقدم للترشح للانتخابات منذ اليوم الأول 845 طالب وطالبة في جميع الكليات، وبعد تقدم الطلاب بالطعون وفحصها تم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لخوض الانتخابات في الأربعاء الماضي الموافق 24 من نوفمبر الجاري.

وقام الطلاب والطالبات بالدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 25 من نوفمبر، لتبدأ اليوم الجولة الأولى للانتخابات، على أن تجرى غداً انتخابات الإعادة، ويستمر جدول الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد من وزارة التعليم العالي.