  بعد قليل انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بعد قليل، فتح باب التصويت والاقتراع السري المباشر أمام طلابها لاختيار ممثليهم في أول جولة من انتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التشديد على ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الطالب الراغب في التصويت للانتخابات حاصل على لقاح كورونا، بجانب الاستعداد والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

تجهيز المقرات الخاصة بالتصويت لانتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الجاهزية التامة للانتخابات، وتجهيز مقرات التصويت بمقرات رعاية الشباب والصناديق الزجاجية للانتخابات، وكذلك التأكد على تطبيق التباعد الاجتماعي والتأكيد على ضرورة الاهتمام بتذليل كافة العقبات تجاه أي الطلاب أثناء عمليات التصويت، مشيرين إلى أن الجامعات تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين، موضحين أنه سيتم مشاركة الطلاب العرس الانتخابي بمتابعة أعمال التصويت.

جامعة المنيا: فتح باب التصويت من 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، أنه جرى الاستعداد لانتخابات الاتحادات بمختلف الكليات، لافتًا إلى أنه سيتم فتح باب التصويت من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، على أن تستمر عملية فرز الأصوات بعدها مباشرة وإعلان النتائج وأسماء الطلاب الفائزين، مؤكداً أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، أبرزها حصول الراغبين في التصويت للانتخابات على لقاح كورونا.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه جرى الاستعداد لأعمال انتخابات الكليات المختلفة المقرر تنفيذهاً وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتاً إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.